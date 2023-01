Ex-executivos da Fox conspiraram para subornar dirigentes da Fifa

Um empresário argentino afirmou na quarta-feira (18), em depoimento, que dois ex-executivos da 21st Century Fox e uma empresa de marketing esportivo conspiraram com ele para subornar dirigentes do futebol sul-americano e garantir lucrativos direitos de transmissão.

Alejandro Burzaco se declarou culpado em 2015 de extorsão e outras acusações como parte de uma extensa investigação de corrupção nos mais altos escalões do futebol mundial.

Ele disse aos jurados no tribunal federal do Brooklyn, na quarta-feira (18), que Hernán López, Carlos Martínez e o Full Play Group SA pagaram subornos para garantir contratos com valores abaixo do mercado, suprimir a concorrência e cultivar relacionamentos com executivos de elite.

Burzaco disse que ele, López e Martínez pagaram juntos até US$ 32 milhões (o equivalente a R$ 166,4 mi) em propinas. O Full Play Group pagou ou se comprometeu a pagar até 90 milhões de dólares (R$ 468 mi), disse.

“Os subornos cumpriram esse propósito extremamente bem”, disse Burzaco, acrescentando que os benefícios para a Fox foram “imensos” e ajudaram os réus a transformar o negócio sul-americano de transmissão da empresa em um centro lucrativo.

A Walt Disney Co comprou a maior parte da 21st Century Fox em 2019. A Disney não é ré no processo, e um representante da empresa não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

López, Martínez e o Full Play Group se declararam inocentes de crimes como fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.

O caso decorre de uma investigação mais ampla que levou a mais de duas dúzias de condenações desde que os promotores federais dos EUA revelaram as acusações pela primeira vez em 2015.

