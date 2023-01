Grêmio avança para a segunda fase da Copinha

O Grêmio garantiu a classificação para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao derrotar a Francana por 3 a 0, neste domingo (8) no Estádio Municipal Doutor José Lancha Filho, em Franca.

Fim de jogo! Francana 0x3 #Grêmio

CLASSIFICADOS! 🇪🇪

Com dois gols de Pedro Clemente e um de Kauan Kelvin, vencemos o Francana e nos classificamos para a próxima fase da @Copinha. MUITO BEM, GURIZADA 👏#BaseGremista #Sub20 #Copinha2023@gerdau pic.twitter.com/zQZULAEh2Z — Grêmio FBPA (@Gremio) January 8, 2023

Com este triunfo o Tricolor avançou como líder do Grupo 8 da Copinha, o torneio mais tradicional da base do futebol brasileiro. O destaque da partida foi o centroavante Pedro Clemente, que marcou dois gols. O terceiro saiu dos pés de Kauan Kelvin.

Outros resultados:

Cruzeiro-AL 0 x 0 Guarani

XV de Piracicaba 1 x 1 Juventude

Floresta-CE 0 x 1 Aparecidense-GO

XV de Jaú 1 x 2 Flamengo