Mundial de Clubes: Flamengo estreará contra vencedor de duelo árabe

O Flamengo, campeão da Libertadores, estreia no Mundial de Clubes de fevereiro já nas semifinais contra o vencedor do jogo entre o Wydad Casablanca, time da casa e campeões africanos, e o atual campeão asiático, Al Hilal, da Arábia Saudita, determinou o sorteio do torneio que será realizado entre os dias 1 a 11, no Marrocos.

Já o estreante Seattle Sounders pode chegar a uma semifinal contra o gigante espanhol Real Madrid. O Sounders, que é o primeiro clube dos Estados Unidos a participar na competição, deve primeiro derrotar o vencedor da rodada de abertura, entre o egípcio Al Ahly e o neozeolandês Auckland City, para garantir sua vaga nas semifinais.

Os Sounders garantiram sua classificação para o torneio após a conquista do título da Liga dos Campeões da Concacaf de 2022, em que venceram o mexicano Pumas na final.

O Real Madrid é o clube mais vitorioso da competição, com quatro títulos, enquanto o Auckland City, campeão da Oceania, participa pela 10ª vez, também um recorde. O Al Ahly é quem mais disputou partidas no Mundial de Clubes, com 18 jogos.

A Fifa planeja expandir a competição para 32 times a partir de 2025, embora tenha fornecido poucos detalhes sobre como isso será feito.

Sorteio do Mundial de Clubes

Primeira rodada

Al Ahly (Egito) x Auckland City (Nova Zelândia)

Segunda rodada

Seattle Sounders (EUA) x Al Ahly/Auckland City

Wydad Casablanca (Marrocos) x Al Hilal (Arábia Saudita)

Semifinais

Flamengo x Wydad Casablanca/Al Hilal

Seattle Sounders/Al Ahly/Auckland City x Real Madrid

