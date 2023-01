Neymar não enfrentará Montpellier em partida do Campeonato Francês

O líder do Campeonato Francês, PSG (França), estará sem Neymar para a partida fora de casa contra o Montpellier na próxima quarta-feira (1), com o atacante brasileiro sofrendo de “fadiga muscular”, enquanto o time da capital segue enfrentando problemas para retomar a forma no início do ano.

O PSG tem 48 pontos em 20 jogos e viu sua vantagem cair para três pontos sobre o 2º colocado Lens.

A equipe de Christophe Galtier teve um começo de 2023 medíocre, perdendo seus dois últimos jogos fora de casa, diante de Lens e Rennes, antes de empatar por 1 a 1 em casa com o Reims no último domingo (29).

O PSG recebe o Bayern de Munique (Alemanha) na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões em 14 de fevereiro.

“Falei com a equipe, precisamos recuperar alguma consistência em nossas atuações, mas há momentos na temporada em que é mais difícil”, disse Galtier em entrevista coletiva nesta terça-feira (31).

O PSG também não poderá contar com o meio-campista italiano Marco Verratti, suspenso após receber cartão vermelho no domingo, apenas 14 minutos após entrar como substituto no segundo tempo.

“Precisamos de mais rigor e [devemos] fazer mais esforços coletivamente. Costumávamos fazer isso nos primeiros meses da temporada. Todos precisam analisar suas próprias atuações e o que estão fazendo pela equipe”, disse Galtier

Contra o Reims, Kylian Mbappé, Neymar e Lionel Messi começaram juntos no time titular pela primeira vez neste ano, mas pouco ajudaram na defesa, deixando o time dividido em dois e vulnerável no setor defensivo.

“Já estivemos sólidos com os três juntos antes. No entanto, não podemos ficar satisfeitos com o jogo contra o Reims”, acrescentou Galtier.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.