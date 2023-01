Ninguém está rindo das ambições do Arsenal agora, diz Zinchenko

O lateral-esquerdo do Arsenal Oleksandr Zinchenko disse que alguns de seus companheiros de equipe riram quando ele disse no início da temporada que o clube do norte de Londres poderia conquistar o título da Premier League, mas que o time agora começou a acreditar que é possível.

O defensor ucraniano trocou o Manchester City pelo Arsenal antes da temporada, trazendo experiência em conquista de títulos, tendo vencido a liga quatro vezes com o atual campeão.

Zinchenko tem sido crucial para as vitórias do Arsenal com sua presença calma na defesa e flexibilidade no ataque. A vitória de domingo por 3 a 2 sobre o Manchester United deixou o Arsenal com cinco pontos de vantagem sobre o City na liderança da classificação, com um jogo a menos.

"Para ser honesto, quando tinha acabado de chegar, a qualidade que vi... Obviamente, eu conhecia o time do Arsenal, já conhecia todos eles antes, mas ainda assim percebi em campo que temos tudo para conseguir grandes coisas", disse Zinchenko à Premier League TV. “Comecei a falar no vestiário, dizendo: 'Gente, esqueçam top três ou qualquer outra coisa, precisamos pensar no título.' Alguns deles riram, mas ninguém está rindo agora e todos nós estamos sonhando". "Mas ainda há muitas partidas para jogar e agora você pode ver que o (Manchester) United está de volta. O City, como sempre, está lá. Vamos ver o que vai acontecer, mas precisamos avançar passo a passo", disse.

O Arsenal não ganha a liga desde que conquistou o título de forma invicta na temporada 2003-04 sob o comando do ex-técnico Arsène Wenger.

