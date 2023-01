PSG liga alerta com calendário de jogos agitado em momento decisivo

O técnico do Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, ficará de olho na condição física dos jogadores e administrará um rodízio cuidadoso, conforme o time francês entra em uma sequência dura de partidas que pode ser decisiva para a temporada.

O PSG disputará seis jogos em 16 dias, com um confronto nas oitavas de final da Copa da França contra o Olympique de Marseille e um jogo de oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique no mês que vem.

O time da capital francesa soma apenas três pontos de vantagem sobre o segundo colocado RC Lens na Ligue 1 e tem mostrado uma preocupante falta de criatividade e agressividade nas últimas partidas, perdendo dois jogos fora de casa seguidos no Campeonato Francês, contra Lens e Stade Rennais.

"Com uma série de jogos a cada três, quatro dias a partir da semana que vem, teremos que estar muito atentos na forma como lidamos com o elenco, em termos de rotatividade e forma física", disse Galtier após o PSG se classificar na Copa da França com uma goleada de 7 a 0 sobre o Pays de Cassel na segunda-feira (23).