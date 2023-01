Técnico Roberto Martínez, ex-Bélgica, vai comandar seleção de Portugal

O ex-técnico da Bélgica, Roberto Martínez, foi nomeado como o novo técnico da seleção de Portugal, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) nesta segunda-feira (9)

"Agradeço o entusiasmo e a ambição com que ele (Martínez) recebeu o convite", disse o presidente da FPF, Fernando Gomes, em entrevista coletiva ao lado do treiandor. "Este é um momento importante para a seleção".

Um novo 𝗟𝗶́𝗱𝗲𝗿 ao serviço de Portugal 🇵🇹: bem-vindo, Mister Roberto Martínez! 🤝 #VesteABandeira



A new 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿 at 🇵🇹 service: welcome, Coach Roberto Martínez! 🤝 #WearTheFlag pic.twitter.com/TCDe3yzJr9