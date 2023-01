Usain Bolt busca recuperar rombo de R$ 65,7 mi em fraude financeira

O campeão olímpico Usain Bolt está tentando recuperar mais de US$ 12,7 milhões (o equivalente a R$ 65,7 milhões) que desapareceram de sua conta em uma empresa de investimentos jamaicana, e está disposto a levar o caso à Justiça se for necessário, disse o advogado do ex-atleta.

Bolt foi informado na semana passada que o saldo de sua conta na Stocks and Securities Ltd (SSL), com sede em Kingston, inexplicavelmente diminuiu para apenas 12 mil dólares, disse o advogado Linton Gordon à Reuters na noite de terça-feira (17).

"Iremos ao tribunal com a questão" se a empresa não devolver os fundos, disse Gordon. "É uma grande decepção, e esperamos que o assunto seja resolvido de forma que o sr. Bolt recupere seu dinheiro e possa viver em paz."

A SSL disse em uma declaração de 12 de janeiro que tomou conhecimento da atividade fraudulenta de um ex-funcionário e encaminhou o assunto para a polícia, acrescentando que tomou medidas para proteger ativos e fortalecer protocolos.

A SSL não respondeu imediatamente a um e-mail ou telefonema em busca de mais comentários.

A Força Policial da Jamaica disse na segunda-feira (16) que suas equipes de investigação financeira e de fraude estavam investigando "supostas atividades fraudulentas na SSL que supostamente afetaram as contas do sr. Usain Bolt, entre outros indivíduos".

O ministro das Finanças, Nigel Clarke, disse na noite de terça-feira (17) que a SSL supostamente cometeu "fraude alarmante e perversa" e que as autoridades "levariam todos os perpetradores à Justiça".

A conta de Bolt tinha como objetivo servir como aposentadoria para o velocista oito vezes medalhista de ouro olímpico e para seus pais, disse Gordon.

