Nadal é eliminado do Aberto da Austrália após agravamento de lesão

O atual campeão Rafael Nadal foi eliminado na segunda rodada do Aberto da Austrália nesta quarta-feira (18) após agravar um problema no quadril durante sua derrota em três sets, 6/4, 6/4 e 7/5, para o norte-americano Mackenzie McDonald, o mais recente problema físico do espanhol em uma carreira marcada por lesões.

"... I just wanted to finish the match."



Brave to the very end, Rafa never gave in.#AusOpen • #AO2023 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2023

A eliminação de Nadal balança a chave masculina e dá uma reviravolta na disputa pelo maior número de títulos em Grand Slams, com o sérvio Novak Djokovic podendo igualar Nadal em 22 conquistas caso conquiste seu 10º título na Austrália.

Nadal torceu o quadril esquerdo enquanto corria para um backhand no segundo set na Rod Laver Arena e, após a inspeção de um treinador enquanto perdia por 5-3, saiu da quadra para uma pausa médica.

O espanhol voltou com o rosto sombrio para jogar a partida, mas seu movimento foi claramente afetado, principalmente no lado esquerdo, abrindo caminho para McDonald acabar com a busca do espanhol por seu terceiro título em Melbourne Park.

Nadal disse que o quadril o incomodou por alguns dias, mas não tanto quanto na partida desta quarta-feira.

"Eu tenho um histórico [de] problemas no quadril. Eu tive que fazer tratamentos no passado, abordar isso um pouco. Não era tão grande o problema. Agora sinto que não posso me mover", disse Nadal a repórteres.

Nadal disse que considerou "o tempo todo" em abandonar a partida, mas queria ser derrotado como atual campeão.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.