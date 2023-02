Capitã da seleção francesa não irá à Copa para cuidar da sáude mental

A capitã da seleção feminina da França Wendie Renard disse nesta sexta-feira (24) que não jogará a Copa do Mundo deste ano para preservar sua saúde mental, acrescentando que "não pode mais apoiar o sistema atual".

Renard, que é amplamente considerada uma das melhores zagueiras do futebol feminino, jogou pela seleção da França contra Noruega, Dinamarca e Uruguai neste mês.

A jogadora, de 32 anos, tem 142 partidas pela França e atua no Olympique de Lyon.

De acordo com uma reportagem do veículo multimídia francês RMC Sport, Renard não jogará pela seleção enquanto a técnica Corinne Diacre estiver no comando.

Renard teve a faixa de capitã retirada por Diacre após a eliminação da França nas quartas de final da Euro 2017, antes de recuperá-la em 2021.

Diacre já recebeu críticas de outras jogadoras francesas, incluindo Gaetane Thiney e Sarah Bouhaddi.

"Amo a França mais do que tudo, não sou perfeita, longe disso, mas não posso mais apoiar o sistema atual, que está longe dos requisitos do mais alto nível", disse Renard em comunicado nas redes sociais. "É um dia triste, mas necessário para preservar minha saúde mental. É com o coração partido que venho informar minha decisão de me afastar da seleção francesa". "Infelizmente, não vou jogar nesta Copa do Mundo nessas condições. Meu rosto pode esconder a dor, mas meu coração está sofrendo... e não quero mais sofrer", completou.

A Federação Francesa de Futebol não respondeu imediatamente a um pedido de comentário enviado por email.

A Copa do Mundo deste ano, organizada por Nova Zelândia e Austrália, acontecerá de 20 de julho a 20 de agosto.

A França foi sorteada no Grupo F ao lado de Jamaica, Brasil e Panamá. Elas começam a campanha na fase de grupos em 23 de julho contra a Jamaica.

