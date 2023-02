Em jogo contra Timão, Santos pode ficar perto das quartas do Paulistão

O Santos recebe o Corinthians neste domingo (26) na Vila Belmiro, pela 11ª e penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Atual terceiro colocado do Grupo A, com 13 pontos, o Peixe precisa vencer o Timão, já classificado às quartas de final, para chegar à vice-liderança e seguir com chances de também avançar à próxima fase. O clássico alvinegro, a partir das 16h (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo da Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e plantão de notícias com Bruno Mendes.

VAI PRA CIMA DELES, PEIXÃO! 🐳 pic.twitter.com/WeAHO43S7u — Santos FC (@SantosFC) February 26, 2023

A equipe santista, comandada pelo técnico Odair Hellmann, triunfou nos dois últimos duelos: goleou a Portuguesa por 4 a 0 no Estadual e superou o Ceilândia-DF por 1 a 0, fora de casa, na estreia da Copa do Brasil na última quinta (23).

O Peixe não tem desfalques para o clássico e a tendência é que Hellmann escale o time com: João Paulo; João Lucas, Maicon, Joaquim e Felipe Jonatan; Sandry, Dodi, Ângelo, Lucas Lima e Mendoza; e Marcos Leonardo.

Já com vaga assegurada nas quartas do Paulistão, o Corinthians é líder isolado do Grupo C com 18 pontos, nove à frente do Ituano, segundo colocado. Nos dois últimos confrontos, o Timão empatou com o Palmeiras (2 a 2) e derrotou o Mirassol (3 a 0).

Para o jogo desta tarde o treinador Fernando Lázaro contará com a volta de Roger Guedes, que ficou fora da última partida por conta do nascimento de sua filha.

O Timão deve ir a campo com Cássio; Fágner, Gil, Bruno Méndez e Fábio Santos; Roni, Giuliano, Renato Augusto e Adson; Róger Guedes e Yuri Albert.

* Colaboração do estagiário Pedro Dabés, sob supervisão de Verônica Dalcanal.