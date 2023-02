Filipinho vence etapa de Sunset Beach do circuito mundial de surfe

O paulista Filipe Toledo venceu a etapa de Sunset Beach (Havaí) da Liga Mundial de Surfe (WSL, sigla em inglês), a segunda da temporada. O atual campeão do mundo derrotou o norte-americano Griffin Colapinto na final, disputada na noite do último domingo (19), assumindo a vice-liderança do circuito deste ano, atrás do australiano Jack Robinson.

A decisão foi equilibrada, com Filipinho atingindo uma nota 7,83 na primeira manobra e Colapinto cravando um 9,17 na sequência para tomar a dianteira. O norte-americano demorou a encontrar novas ondas, viu o brasileiro reassumir a liderança com um 3,50, mas reagiu com um 6,33, colocando pressão no surfista paulista. O campeão mundial, porém, respondeu à altura, com um 8,27 que o devolveu à ponta e ainda encaixou um 9,47 para sacramentar a vitória em Sunset Beach, com 17,74 a 16,10 na soma das duas melhores notas de ambos.

A vitória rendeu 10 mil pontos a Filipinho no ranking da temporada. Ele foi a 14.745 pontos na classificação, somando com os do quinto lugar na primeira etapa, em Pipeline (Havaí). Robinson - que caiu na semifinal em Sunset Beach, superado justamente por Colapinto - lidera com 16.085 pontos.

O também brasileiro João Chianca, derrotado por Filipinho na semifinal, terminou a etapa em terceiro, repetindo o resultado de Pipeline. Chumbinho, como é conhecido o surfista fluminense, completa o pódio do circuito, com 12.170 pontos. Miguel Pupo e Gabriel Medina dividem a oitava colocação (6.640), Ítalo Ferreira e Yago Dória estão em 16º (4.650), Samuel Pupo e Michael Rodrigues em 24º (2.660) e Jadson André ocupa o 34º lugar (530).

Entre as mulheres, a vitória foi da australiana Molly Picklum, ao vencer a norte-americana Caroline Marks na final. O resultado levou a ganhadora à liderança da temporada, ao lado da havaiana Carissa Moore, pentacampeã mundial, ambas com 14.745 pontos. A brasileira Tatiana Weston Webb, que caiu para Caitlin Simmers, dos Estados Unidos, nas oitavas de final, é a nona colocada até o momento, com 7.355 pontos.

A próxima etapa do circuito será em Peniche (Portugal), entre 8 e 16 de março.