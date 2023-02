Flamengo realiza primeira atividade no Marrocos

O Flamengo já está no Marrocos para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa. Apesar da longa viagem, a delegação rubro-negra já realizou sua primeira atividade nesta sexta-feira (3). Após se instalar no hotel, os atletas fizeram um trabalho regenerativo na academia.

A próxima atividade da equipe comandada pelo técnico português Vitor Pereira será realizada no próximo sábado (4) no Estádio Prince Moulay El Hassan. Também no sábado, mas a partir das 11h30 (horário de Brasília), o Flamengo conhecerá seu adversário na semifinal da competição, que sairá do confronto entre Al Hilal (Arábia Saudita) e Wydad Casablanca (Marrocos).

A estreia do Rubro-Negro no Mundial de Clubes será a partir das 16h da próxima terça-feira (7) no Estádio Ibn Batouta, em Tânger (Marrocos). Um dia depois, o Real Madrid (Espanha) pega o vencedor de Seattle Sounders (Estados Unidos) e Al Ahly (Egito).