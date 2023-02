Prêmio Brasil Olímpico celebra o esporte brasileiro

O esporte brasileiro viveu uma noite de gala na última quinta-feira (2) com a entrega, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, do Prêmio Brasil Olímpico, que coroou os melhores atletas e treinadores do país na última temporada. E os destaques da cerimônia foram a ginasta Rebeca Andrade e o corredor Alison dos Santos, escolhidos como melhores atletas, respectivamente, no feminino e no masculino.

Dona de duas medalhas olímpicas (uma de ouro no salto e uma de prata no individual geral) nos Jogos de Tóquio, a atleta do Flamengo teve um 2022 mágico, com a conquista de um ouro no individual geral e um bronze no solo no Mundial de Ginástica Artística disputado em Liverpool (Inglaterra).

“É um orgulho representar a ginástica e o Brasil pelo mundo. Agradeço a toda equipe que esteve sempre ao meu lado para que voltasse em todas as vezes, realizar meus sonhos e objetivos após cada lesão, e ao Chico, meu treinador, que nunca largou minha mão. Ele é quase um pai para mim. Se não fosse por ele, não estaria aqui hoje”, declarou Rebeca.

OS MELHORES ATLETAS DE 2022



🔹 Alison dos Santos

🔸 Rebeca Andrade



Alison dos Santos e Rebeca Andrade

Assim como a ginasta, Alison dos Santos conquistou o mundo, mas nos 400 metros com barreiras. Piu, como o atleta é conhecido, alcançou o feito nos Estados Unidos em prova na qual superou o detentor do recorde mundial Karsten Warholm. Além disso, o paulista garantiu, de forma invicta, o título da temporada 2022 da Diamond League (Liga Diamante), principal circuito de provas do atletismo do planeta.

“Aqui estão os melhores entre os melhores. Parabenizo a todos que participaram disso comigo e fizeram parte da minha trajetória. Agradeço a todos os meus patrocinadores. Esse resultado é muito importante como atleta, de encontrar alguém na rua e ouvir que sou inspiração para pessoas, mesmo das que não praticam esportes, mas que me admiram e cresceram na vida depois de verem algo meu. Faço isso com orgulho, com vontade, vale a pena. Somos brasileiros e podemos conquistar o que a quisermos”, afirmou.

Outro prêmio de grande significado foi o recebido pela ex-atleta Daiane dos Santos, que recebeu o Troféu Adhemar Ferreira da Silva, concedido a alguém que represente os valores que marcaram a carreira e a vida do bicampeão olímpico no salto triplo, como ética, eficiência técnica e física, esportividade, respeito ao próximo, companheirismo e espírito coletivo.

Daiane dos Santos



Com o ✊🏿 enquanto a filha discursava e recebia homenagem no Prêmio Brasil Olímpico.



mãe de Daiane dos Santos

Além da honraria, Daiane recebeu uma grande homenagem de Rebeca Andrade, que afirmou que a ex-ginasta sempre foi uma referência para ela. “É incrível ser uma pessoa que motiva e que incentiva. E ouvir disso de uma menina que representa tudo o que a Rebeca representa é maravilhoso. É muito bom ouvir. Mas o melhor é ver ela lá”, declarou Daiane.

Os amantes do esporte participaram da celebração escolhendo o vencedor do prêmio Atleta da Torcida, que foi para o mesatenista Hugo Calderano. Além disso, o Prêmio Brasil Olímpico coroou os destaques de cada modalidade olímpica no ano de 2022.

Destaques por modalidade:

Águas Abertas - Ana Marcela Cunha

Atletismo - Alison dos Santos

Badminton - Ygor Coelho

Basquete 3x3 - Vitória Marcelino

Basquete 5x5 - Bruno Caboclo

Boliche - Stephanie Migliore Dubbio Martins e Roberta Camargo Rodrigues

Boxe - Beatriz Ferreira

Breaking - Luan dos Santos

Canoagem Slalom - Ana Sátila Vargas

Canoagem Velocidade - Isaquias Queiroz

Ciclismo BMX Freestyle - Gustavo de Oliveira

Ciclismo BMX Racing - Paola Reis Santos

Ciclismo Estrada - Ana Vitoria Magalhaes

Ciclismo Mountain Bike - Henrique Avancini

Ciclismo Pista - Alice de Melo

Desportos na Neve - Jaqueline Mourão

Desportos no Gelo - Nicole Silveira

Escalada Esportiva - Anja Köhler

Esgrima - Nathalie Moellhausen

Esqui Aquático - Felipe Simioni Neves

Futebol - Richarlison

Ginástica Artística - Rebeca Andrade

Ginástica de Trampolim - Alice Hellem Gomes

Ginástica Rítmica - Geovanna Santos da Silva

Golfe - Frederico Biondi Figueiredo

Handebol - Bruna Aparecida de Paula

Hipismo Adestramento - João Victor Oliva

Hipismo CCE - Carlos Eduardo Ramadam

Hipismo Saltos - Marlon Zanotelli

Hóquei sobre Grama - Arthur de Azevedo

Judô - Mayra Aguiar

Karatê - Douglas Brose

Levantamento de Peso - Laura Amaro

Natação - Guilherme Costa

Nado Artístico - Laura Miccuci

Patinação Artística - Bianca Corteze Ameixeiro

Patinação Velocidade - Guilherme Abel Rocha

Pentatlo Moderno - Isabela de Abreu

Polo Aquático - Letícia Belorio

Remo - Beatriz Cardoso

Rugby - Luiza Campos

Saltos Ornamentais - Ingrid de Oliveira

Skate - Rayssa Leal

Squash - Laura Souza Bezerra da Silva

Surfe - Filipe Toledo

Taekwondo - Milena Titoneli

Tênis - Beatriz Haddad

Tênis de Mesa - Hugo Calderano

Tiro com Arco - Marcus Vinicius D’Almeida

Tiro Esportivo - Geovana Meyer

Triatlo - Luisa Duarte

Vela - Martine Grael e Kahena Kunze

Vôlei de Praia - Duda Lisboa - Ana Patricia

Voleibol - Gabriela Guimarães

Wrestling - Laís Nunes