Liga dos Campeões: técnico do Bayern crê em volta acelarada de Mbappé

O técnico do Bayern de Munique, Julian Nagelsmann, disse nesta sexta-feira (3) que acredita que o atacante do Paris Saint-Germain Kylian Mbappé poderá jogar contra a equipe alemã na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões em 14 de fevereiro, apesar de ter sido descartado devido a uma lesão por três semanas.

O PSG anunciou na quinta-feira (2) que Mbappé ficará afastado por três semanas após sofrer uma lesão na coxa. O jogador de 24 anos saiu mancando durante o primeiro tempo da vitória do PSG por 3 a 1 sobre o Montpellier na quarta-feira (1º).

"Acho que ele não vai ficar de fora [contra o Bayern], então não espero mais nada", disse Nagelsmann em entrevista coletiva. "Eu não sei o que ele tem, então presumo que ele vai jogar. É um pouco vago na página deles [do PSG] dizendo que ele ficará fora por até três semanas."

Mbappé é um dos artilheiros da Liga dos Campeões com sete gols, e o segundo do Campeonato Francês com 13 em nove partidas disputadas.

"Se não houve lesão estrutural, não o vejo ficando de fora do jogo", disse Nagelsmann. "É muito cedo para dizer agora que ele não jogará se não houve lesão estrutural."

Ele afirmou que o fato de não haver uma lesão específica apontada pode fazer parte de um plano do clube francês.

O Bayern, líder do Campeonato Alemão com um ponto de vantagem, receberá o PSG em 8 de março no jogo de volta.

O PSG vai jogar cinco partidas de 4 a 19 de fevereiro. Mbappé também deve perder o jogo das oitavas de final da Copa da França contra o Olympique de Marseille.

