Neymar desfalcará PSG em jogo contra Toulouse pelo Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain não terá Neymar quando enfrentar o Toulouse pelo Campeonato Francês no sábado (4), uma vez que o atacante brasileiro foi descartado devido a dores musculares.

"Depois de algumas dores no músculo abdutor, Neymar ainda está se recuperando e treinando individualmente", disse o PSG em comunicado. "Ele vai retomar o treinamento com a equipe no início da próxima semana."