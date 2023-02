Torcida do Besiktas doa brinquedos a crianças afetadas por terremotos

Os torcedores do clube turco Besiktas jogaram milhares de brinquedos de pelúcia no campo durante a partida de domingo (26) contra o Antalyaspor para serem doados a crianças afetadas pelo terremoto na Turquia e na Síria.

O jogo do Campeonato Turco, que terminou em 0 a 0, foi interrompido após 4 minutos e 17 segundos para permitir que os torcedores jogassem os presentes em campo. O terremoto atingiu a Turquia pela primeira vez às 04h17 (horário local) em 6 de fevereiro.

"Nossos torcedores jogaram lenços, boinas e brinquedos de pelúcia no campo do Vodafone Park para dar de presente às crianças na região do terremoto e animá-los", disse o Besiktas em um comunicado do clube.