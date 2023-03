Alonso supera Verstappen em último treino livre para o GP do Bahrein

Fernando Alonso manteve Max Verstappen, da Red Bull, fora da primeira posição da tabela de tempos neste sábado (4), no último treino livre para a etapa de abertura da temporada da Fórmula 1 no Bahrein, com a Aston Martin continuando a impressionar.

Em uma disputa entre bicampeões mundiais, o espanhol de 41 anos deu a sua volta 0s005 mais rápido que o atual campeão Verstappen, com Sergio Pérez da Red Bull em terceiro lugar, 0s106 atrás.

Giving it everything. 👏#BahrainGP pic.twitter.com/sv8TmMfkND — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) March 4, 2023

O heptacampeão mundial da Mercedes, Lewis Hamilton, foi o quarto mais rápido, à frente de Charles Leclerc, da Ferrari, e seu próprio colega de equipe, George Russell, na última atividade de pista antes do treino classificatório no circuito de Sakhir.

Alonso também foi o mais rápido no último treino de sexta-feira (3), um esforço chamativo de uma equipe que foi a sétima no Mundial de Construtores na última temporada, mas parece ter dado um grande salto com seu novo carro.

Um salto como esse de uma temporada para a outra é raro na Fórmula 1, especialmente sem grandes mudanças nas regras, mas a Aston Martin recrutou grandes talentos de outros times, como o diretor técnico Dan Fallows, da Red Bull.

O canadense Lance Stroll, companheiro de equipe de Alonso que quebrou o punho mês passado e parecia estar com problemas na sexta-feira (3), foi o sétimo mais rápido, com Carlos Sainz, da Ferrari, em oitavo.

