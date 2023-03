Flu busca vitória contra Bangu para encostar na liderança do Cariocão

A uma rodada do fim da Taça Guanabara, o Fluminense busca a vitória contra o Bangu (7º na tabela) na tarde deste sábado (4) para encostar no líder Flamengo, garantido assim a vantagem do empate nas semifinais do Campeonato Carioca. Mandante da partida, o Bangu decidiu pela realização do jogo no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Duelo a partir das 16h terá transmissão ao vivo na Rádio Nacional, com narração de Felipe Rangel, comentários de Rodrigo Campos e reportagem de Rafael Monteiro.

Brasília já tá no clima do jogo! VAMOS!



📸: Marcelo Gonçalves/FFC pic.twitter.com/GLJNqAAqe5 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 3, 2023

A equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz é a segundo colocada no torneio, com 19 pontos, quatro a menos que o Rubro-Negro. O Tricolor das Laranjeiras chega embalado no Mané Garricha, após três vitórias consecutivas, com sete gols do Germán Cano, vice-artilheiro do Cariocão, atrás apenas de Lelê, do Volta Redonda.

Nos últimos dez confrontos Flu x Bangu, o Tricolor venceu nove vezes e o Bangu apenas uma. O único triunfo do Alvirrubro foi no Cariocão do ano passado.

A tendência é que o técnico Fernando Diniz leve a campo esta tarde o mesmo time que derrotou por 3 a 0 a Portuguesa no último sábado (25): Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Alexsander; André, Martinelli, Ganso e Arias; Keno e Cano.

Já o Bangu busca neste sábado (4) reencontrar o caminho da vitória após duas derrotas consecutivas, a última delas por goleada (4 a 0) para o Volta Redonda. No comando da equipe está o treinador Felipe Maestro, que na sexta-feira (3) foi anunciado como auxiliar de Ramon Menezes, técnico interino da seleção brasileira, no amistoso contra Marrocos no dia 25 de março, em Tânger.

Quando citamos o nosso treinador, Felipe Maestro, falamos com orgulho, porque ele sempre foi craque por onde passou, seja como jogador ou como técnico.



O Bangu é meu país. Nosso. E como tal, é vitrine para o mundo. pic.twitter.com/x6ZI62Bb7m — Bangu Atlético Clube (@Banguoficial) March 3, 2023

A escalação do Alvirrubro nesta tarde deve ser com Matheus Santillo; Carlos Eduardo, Patrick, Adryan, Gabriel Feliciano, Adsson, Renatinho, Edinho, Samuel, Luis Felipe, Marcos Calazans. Técnico: Felipe Loureiro.

* Colaboração de Pedro Dabés (estagiário) sob supervisão de Verônica Dalcanal.