América-MG vence Cruzeiro e fica muito perto da final do Mineiro

O América-MG mostrou força e derrotou o Cruzeiro por 2 a 0 na partida de ida das semifinais do Campeonato Mineiro. Com a vantagem obtida neste sábado (11) na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, o Coelho avança para a grande decisão mesmo com um revés por dois gols de diferença na partida de volta.

GRANDE RESULTADO! 🐰💚



FORA DE CASA, VENCEMOS O CRUZEIRO-MG, POR 2 A 0, PELO PRIMEIRO CONFRONTO DA SEMIFINAL DO MINEIRO!



OS GOLS FORAM MARCADOS POR ALOÍSIO E JUNINHO! ⚽⚽



📸: Mourão Panda / América#CRUxAFC | 0x2#PraCimaDelesCoelho #SomosVolt pic.twitter.com/jmpeHsJy53 — América FC ✊🏿 (@AmericaMG) March 11, 2023

O primeiro tempo da partida foi de oportunidades para os dois lados. Mas o América-MG, que chegou em uma situação mais confortável após fazer uma campanha melhor na primeira fase da competição, foi mais eficiente e abriu o placar aos 23 minutos. Juninho recebeu lançamento na área e escorou para o atacante Aloísio, que, com frieza, bateu de primeira para colocar no fundo da rede.

A etapa final começou com a Raposa criando oportunidades em busca do empate. Porém, o Coelho foi cirúrgico aos 16 minutos, quando jogada rápida de contra-ataque terminou em cruzamento rasteiro de Felipe Azevedo para Juninho, que escorou com categoria para fechar o marcador.

Aos 30 minutos o juiz ainda marcou pênalti a favor do Cruzeiro, mas ele voltou atrás após o VAR (árbitro de vídeo) indicar que houve impedimento no decorrer da jogada. Com isso, o placar permaneceu sem mais alterações até o apito final.