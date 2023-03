Botafogo enfrenta Sergipe pela primeira fase da Copa do Brasil

Sergipe e Botafogo medem forças, a partir das 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira (2) na Arena Batistão, em Aracaju, pela primeira fase da Copa do Brasil. E a Rádio Nacional transmite, ao vivo, todas as emoções desta partida.

Os botafoguenses chegam ao confronto tentando se reabilitar da derrota de 1 a 0 para o Flamengo, no último sábado (25), pela Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Como visitante, nesta primeira fase da competição, o Glorioso se classifica com qualquer empate. Apesar da vantagem, o treinador português Luís Castro descarta qualquer favoritismo dos cariocas.

Mais um dia de preparação concluído. Quinta-feira tem Fogão na Copa do Brasil! 💪🏾🔥 #VamosBOTAFOGO



📸 Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/6hy1R0UTTk — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 28, 2023

“Jogo perigoso, os estaduais têm mostrado isso em todo Brasil. Favoritismo é uma palavra que não existe. Temos que jogar e vencer. A Copa do Brasil é uma competição muito importante para o Botafogo e para todo o Brasil. Sabemos que é um jogo muito importante para nós”, afirmou o técnico do Botafogo.

Luís Castro poderá contar com Patrick de Paula. O volante passou por uma cirurgia no joelho esquerdo e não tem previsão de volta aos gramados, devendo dar lugar a Lucas Fernandes. Por outro lado, o zagueiro Philipe Sampaio já está liberado pelo departamento médico da equipe carioca após sofrer um desmaio no jogo contra o Vasco. Adryelson e Rafael, também expulsos na partida com o Cruzmaltino, podem retornar entre os titulares.

Já o Sergipe vem de vitória de 2 a 1 no Clássico da Paz contra o Itabaiana pela Campeonato Sergipano. Na Copa do Nordeste, o time treinado por Rafael Jacques ocupa a quarta posição do Grupo B.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Sergipe e Botafogo com a narração de André Marques, comentários de Mário Silva, reportagem de Mauricio Costa e plantão de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: