Vinícius Jr. é um dos melhores do mundo na atualidade, diz Ancelotti

O atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid (Espanha), é um dos melhores jogadores do mundo no momento, disse o técnico da equipe, Carlo Ancelotti, acrescentando que não é uma preocupação que as atuações do time dependam tanto da forma do brasileiro nesta temporada.

O jogador de 22 anos foi fundamental para ajudar o Real a conquistar o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões na última temporada e é a maior esperança da equipe para obter uma vitória sobre o rival Barcelona (Espanha) na partida de ida da semifinal da Copa do Rei na próxima quinta-feira (2).

“O Real Madrid tem uma dependência de Vinícius Júnior e é uma boa dependência, porque ele é um dos melhores jogadores do mundo no momento”, disse Ancelotti em entrevista coletiva nesta quarta-feira (1).

“Vejo depender do Vinicius como algo normal para nós, ele é um dos maiores do mundo hoje”, afirmou o técnico.

“Não preciso dar nenhum conselho extra a ele. Não vamos mudar quem somos. Ele enfrentará um desafio difícil contra [o zagueiro do Barcelona] Ronald Araújo e acho que será interessante. Espero que ele vença”, concluiu.

O técnico do Barcelona, Xavi Hernández, concordou com Ancelotti sobre Vinícius e disse que sua equipe não é favorita para o confronto de quinta-feira em Madri.

“Vinícius está fazendo a diferença. Ele é um jogador excepcional e acrescentou gols ao seu arsenal. É um jogador que você tem que acompanhar de perto. Ele está em um nível muito alto”, declarou Xavi.

“Seria ótimo vencermos na quinta-feira no Santiago Bernabéu. Mas estamos enfrentando um grande rival. Eles são os favoritos”, encerrou o técnico da equipe catalã.

