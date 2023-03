Brasil define equipes das classes 49er e Nacra para o Pan de Santiago

As equipes brasileiras das classes 49er e Nacra que participarão dos Jogos Pan-Americanos 2023, em Santiago (Chile), foram definidos no último sábado (11) em regatas realizadas em Cabo Frio, Rio de Janeiro.

Os representantes do Brasil na classe 49er são Marco Grael e Gabriel Simões, enquanto Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino se garantiram na Nacra 17.

Na disputa, que teve início na última terça-feira (7), além do nervosismo natural por participar de uma prova tão importante, os atletas tiveram de lidar com ventos de até 23 nós, além do mar agitado e muitas ondas.

“A meta era se concentrar nos últimos dias, porque enfrentamos duplas que têm mais de dez anos velejando juntos. Foram regatas desafiadoras. Eu e o Gabriel Simões somos uma dupla nova e feliz de conquistar a vaga. Agora é treinar e manter o foco”, declarou Marco Grael.

Os Jogos Pan-Americanos de Santiago serão disputados entre os dias 20 de outubro e 5 de novembro de 2023.