Brasil encara Alemanha em último amistoso antes do Mundial feminino

O último amistoso da seleção brasileira antes da Copa do Mundo de futebol feminino será contra a Alemanha, atual vice-campeã europeia, dia 11 de abril. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (9) pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O jogo ocorrerá na cidade de Nuremberg (Alemanha), cinco dias após a seleção decidir o título da Finalíssima Feminina com a Inglaterra, campeã europeia, em Londres. Os dois jogos ocorrerão na Data Fifa (período reservado pela entidade máxima do futebol mundial para as seleções disputarem amistosos ou jogos oficiais), entre os dias 3 e 11 de abril.

Jogos definidos para a data FIFA de abril! ✅



🇧🇷 x 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | 06/04 - Estádio de Wembley

🇧🇷 x 🇩🇪 | 11/04 - Estádio Max Morlock



📸 Thais Magalhães/CBF pic.twitter.com/6KBYD5JgZE — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) March 9, 2023

Os confrontos com duas seleções top 5 do ranking da Fifa encerrarão a fase preparatória da seleção brasileira para a Copa do Mundo, com início em 20 de julho, na Austrália e Nova Zelândia. Inglaterra e Alemanha foram finalistas da Euro Feminina em julho de 2022 – na ocasião a equipe inglesa levantou a taça após vitória por 2 a 1 sobre a seleção alemã.

A seleção brasileira, comandada pela técnica Pia Sundhage, estreará na fase de grupos da Copa do Mundo contra o Panamá, no dia 24 de julho, em Adelaide (Austrália). Na sequência, o país enfrenta a França, no dia 29, em Brisbane (Austrália) e encerra a primeira fase em duelo contra a Jamaica, em 2 de agosto, em Melbourne (AUS).