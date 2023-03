Calderano vence 3ª seguida e vai às quartas de Grand Smash Singapura

Número 5 do ranking mundial do tênis de mesa, o brasileiro Hugo Calderano avançou às quartas de final do Grand Smash de Singapura, ao vencer nesta quinta-feira (16) o esloveno Darko Jorgic (10º) por 3 sets a 1 (12/10, 11/8, 7/11 e 11/5). O carioca volta a competir às 8h45 (horário de Brasília) desta sexta (17). O adversário nas quartas será o nigeriano Quadri Aruna (14º do mundo).

É QUARTAS DE FINAAAAAAAAAL! 🏓



Hugo Calderano vence mais uma no Singapore Smash 🇸🇬!



A classificação veio na vitória por 3 a 1 (12/10, 11/8, 7/11 e 11/5) sobre Darko Jorgic 🇸🇮.



Hugo tá mandando bem demaisssssss 🤩

Único brasileiro remanescente na competição, Calderano fez um duelo equilibrado contra o esloveno Jorgic nesta quinta (16). O brasileiro dominou os dois primeiros sets. Depois, foi superado por Jorgic que chegou ao empate várias vezes antes de vencer a terceira parcial. No set seguinte, Calderano controlou o jogo por completo: forçou os erros do esloveno até ganhar a parcial e o jogo, assegurando presença nas quartas.

A campanha exitosa de Calderano no torneio em Singapura começou com a vitória na estreia contra o sul-coreano Seungmin Cho (3 sets a 2). Na sequência, o brasileiro bateu o japonês Yukiya Uda (3 sets a 1), se classificando para o jogo desta quinta (16) contra Jorgic.

Além de Calderano, a delegação brasileira chegou à Singapura com outros cinco representantes - Gustavo Tsuboi, Eric Jouti, Bruna Takahashi, Vitor Ishiy e Luca Kamaraha - já eliminados da disputa .