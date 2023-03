Ceará e Sport disputam título da Copa do Nordeste

O segundo finalista da Copa do Nordeste foi definido na noite da última quinta-feira (30), quando o Sport bateu o ABC por 1 a 0 na Ilha do Retiro graças a gol de Vagner Love. Com isso, o Leão pegará o Ceará na final, que será disputada em duas partidas.

O Vozão foi o primeiro a garantir presença na grande decisão da competição regional, quando superou o Fortaleza por 3 a 2 na última quarta-feira (29) na Arena Castelão.

Com isso, as equipes voltam a reeditar uma decisão da Copa do Nordeste. Em 2014, Ceará e Sport disputaram o título, que ficou com o Leão (que venceu o primeiro jogo da decisão por 2 a 0 e confirmou a conquista com um empate de 1 a 1 no confronto de volta).

#SEXTOU com polêmica. O @sportrecife conquista o Tetra ou o @CearaSC conquista o Tri? 🏆👀 Respondam com as tags! 👇🏾#LeãopeloTetra #VozãopeloTri



📸: Lucas Emanuel e Gabriel Leite / GAZETAPRESS pic.twitter.com/wI9g9OncoK — Copa do Nordeste (@CopaNordesteCBF) March 31, 2023

Assim, o Sport terá a oportunidade de conquistar a competição pela quarta vez, após vencer também em 1994 e em 2000. Já o Ceará busca o tricampeonato, depois de triunfar em 2015 e em 2020.