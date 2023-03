Cristiano Ronaldo sai de campo furioso após derrota do Al-Nassr

Um furioso Cristiano Ronaldo entrou no túnel para o vestiário chutando garrafas de água depois que seu time Al-Nassr perdeu por 1 a 0 para o Al-Ittihad pela liga profissional da Arábia Sudita na quinta-feira (9).

A derrota marcou a segunda partida consecutiva em que Ronaldo, de 38 anos, não conseguiu balançar as redes, com o goleiro do Al-Ittihad, o brasileiro Marcelo Grohe, defendendo um chute forte do atacante português nos acréscimos.

Disappointed with the result, but we stay focused on our season and the games ahead.💪🏼

Thank you Al Nassr fans for your support, we know we can count on you!🙌🏼💛💙 pic.twitter.com/9L61mC2Jfn