F1: Red Bull parece estar em uma liga própria, diz o rival Russell

A Red Bull, atual campeã da Fórmula 1, pode competir contra si mesma no Bahrein neste fim de semana a julgar pelos testes de pré-temporada, de acordo com o rival George Russell, da Mercedes.

O bicampeão mundial Max Verstappen e seu companheiro de equipe na Red Bull, o mexicano Sergio Pérez, parecem confiantes depois que o novo carro da equipe foi o mais rápido no circuito de Sakhir na semana passada.

Alguns comentaristas sugeriram que a dupla poderia ser pelo menos meio segundo por volta mais rápida que seus rivais mais próximos, com Verstappen dizendo que o carro é melhor do que o do ano passado em todas as áreas.

“Acho que é definitivamente justo dizer que a Red Bull está em uma liga própria neste fim de semana aqui no Bahrein”, disse Russell a repórteres. "Mas acho que provavelmente será uma boa luta pelo segundo lugar, provavelmente entre Ferrari e Aston Martin", acrescentou o britânico.

Aston Martin foi a sétima no geral na temporada passada, mas seu novo carro com motor Mercedes parece rápido e confiável, fazendo corridas longas impressionantes nos testes com o bicampeão mundial Fernando Alonso ao volante.

Russell, que conquistou a única vitória da Mercedes na temporada passada, disse que os testes são uma boa indicação, mas as equipes terão uma imagem melhor de como as coisas estão após a classificação no sábado (4).

“É importante lembrar que todos nós tentamos projetar um carro que seja o mais rápido nas 23 corridas da temporada e o Bahrein é definitivamente um pouco atípico”, acrescentou. "Então, não acho que a imagem deste fim de semana será a imagem completa de toda a temporada."

Russell disse que a Mercedes mostrou no ano passado que pode acelerar o desenvolvimento e superar problemas.

"Acho que até mesmo as melhorias que provavelmente traremos para o carro neste fim de semana em comparação com o teste nos deixarão um passo mais perto", declarou ele, enfatizando que o Bahrein tem características únicas como circuito.

