Filho de Ronaldinho Gaúcho assina contrato com a base do Barcelona

João Mendes, filho do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, assinou contrato para atuar nas categorias de base do Barcelona, anunciou o clube espanhol nesta quinta-feira (2).

O jogador de 18 anos, que rescindiu seu contrato com o Cruzeiro, vinha treinando com o time juvenil do Barcelona desde janeiro.

✍🏼 El jugador 𝗝𝗼𝗮̃𝗼 𝗠𝗲𝗻𝗱𝗲𝘀 ha signat, en presència del directiu @SolerFerre i del director del Futbol Formatiu José Ramon Alexanco, la seva incorporació al FC Barcelona en l’etapa juvenil#FCBMasia 💙❤️ pic.twitter.com/IyVWbFddHU — FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) March 2, 2023

Segundo reportagem da ESPN, o contrato de Mendes vai até o verão (no Hemisfério Norte) de 2024.

Ronaldinho, que agora atua como embaixador do clube, passou cinco anos no Camp Nou como jogador entre 2003 e 2008.

Ele jogou mais de 200 partidas pelo Barcelona e marcou quase 100 gols, ajudando o time a vencer a Liga dos Campeões e dois títulos do Campeonato Espanhol. Ele também fez parte do elenco da seleção brasileira que venceu a Copa do Mundo de 2002.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.