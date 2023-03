Militão faz contra e Barcelona vence Real na semifinal da Copa do Rei

Um obstinado Barcelona frustrou o Real Madrid e garantiu uma vitória por 1 a 0 sobre o rival na partida de ida da semifinal da Copa do Rei nesta quinta-feira (2).

A equipe visitante se defendeu com maestria após o zagueiro brasileiro Eder Militão, do Real, marcar um gol contra no primeiro tempo, conseguindo superar a ausência de jogadores importantes como Robert Lewandowski, Pedri e Ousmane Dembelé, que ficaram fora da partida por causa de lesões.

O Barça conquistou uma vitória necessária após chegar à capital espanhola sob pressão depois da eliminação na Liga Europa e da derrota para o modesto Almeria, que interrompeu uma sequência de sete vitórias consecutivas no Campeonato Espanhol.

“Gostaríamos de ter mais posse de bola, de controlar um pouco mais o jogo, mas lutamos muito e competimos em alto nível. Eles tiveram a posse de bola, mas não criaram muitas chances. Conseguimos a vantagem para o segundo jogo e isso é muito importante”, disse o capitão do Barcelona, ​​Sergio Busquets, à emissora TVE.

As equipes se reencontram em Barcelona no dia 5 de abril, com o vencedor enfrentando Athletic Bilbao ou Osasuna na final.

