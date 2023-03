Richarlison pediu desculpas por críticas, diz técnico do Tottenham

Antonio Conte apaziguou o clima com Richarlison, depois que o atacante brasileiro criticou o técnico do Tottenham após a decepcionante eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Milan na quarta-feira (8).

Com as crescentes especulações sobre o futuro de Conte no Tottenham, ele também disse que está "pronto para morrer" pelo clube pelo resto da temporada, enquanto tenta deixar o time entre os quatro primeiros colocados da Premier League.

Richarlison, de 25 anos entrou como substituto e pouco fez no empate em 0 a 0 com o Milan. Em entrevista à TNT Sports, o atacante disse que deveria ter começado a partida e ficou surpreso com o pouco tempo de jogo que Conte está dando a ele.

"Antes de tudo, assisti à entrevista de Richarlison. Ele não me criticou. Ele disse que sua temporada está ruim e ele está certo. Sua temporada não têm sido boa", disse Conte. "Ele teve lesões, jogou e marcou na Liga dos Campeões e depois foi para a Copa do Mundo e depois teve uma lesão grave. Ele não marcou nenhum gol (na liga) para nós. Acho que ele foi muito honesto ao dizer que sua temporada não é boa. A temporada dele ainda não terminou. Se ele merecer jogar, darei a ele a oportunidade."

Conte também expressou sua decepção com Richarlison por se concentrar em sua própria situação, e não nos problemas da equipe.

"Quando você fala em 'eu' e não em 'nós' está sendo egoísta. Digo aos meus jogadores que se queremos construir algo importante e ganhar um troféu temos de falar com 'nós' e não com 'eu', porque senão você está pensando em si mesmo", disse Conte. “Ele cometeu um erro e pediu desculpa e foi bom para mim voltar a esclarecer a importância do espírito de equipe. Nesse aspecto temos de melhorar. Temos de ser mais equipe e mostrar mais espírito positivo, principalmente nos momentos negativos. "

A temporada do Tottenham implodiu nos últimos 10 dias, saindo da Copa da Inglaterra após eliminação para o Sheffield United, da segunda divisão, e depois perdendo para o Wolverhampton na liga, um golpe para suas esperanças de terminar entre os quatro primeiros colocados.

