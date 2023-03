Richarlison critica Conte após queda do Tottenham na Liga dos Campeões

O atacante do Tottenham Hotspur Richarlison criticou o técnico Antonio Conte após a eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões na quarta-feira (8), questionando a decisão do italiano de colocá-lo no banco.

O Tottenham foi eliminado da principal competição de clubes da Europa pelo Milan depois de não conseguir marcar em ambas as partidas. O clube italiano avançou com 1 a 0 no placar agregado.

What a night for Milan ✊#UCL pic.twitter.com/pVGsOLGyI5 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 8, 2023

Richarlison, que foi contratado pelo Tottenham em um acordo no valor de 60 milhões de libras (o equivalente a R$ 367,8 milhões), quase não ganhou tempo de jogo sob o comando de Conte e disputou apenas os últimos 20 minutos contra o Milan no empate em 0 a 0 em casa.

"Não entendi...eu vinha bem, em uma sequência boa, duas vitórias contra West Ham e Chelsea. De repente, me colocou no banco, contra o Wolverhampton me colocou por cinco minutos. Perguntei o motivo, não me falaram nada", afirmou Richarlison ao TNT Sports Brasil. "[Na terça-feira] pediram para eu fazer um teste na academia, que se eu estivesse bom iria para o jogo e, na hora do jogo, me deixaram no banco. São coisas que não dá para entender. Vamos ver o que ele vai falar amanhã, mas aqui também não tem nenhum bobo, sou profissional, trabalho todo dia e quero jogar. Faltam minutos, falta tempo."

Richarlison marcou três gols pelo Brasil na Copa do Mundo, mas marcou apenas dois pelo Tottenham nesta temporada, e o jogador de 25 anos ainda não abriu sua contagem pelo clube na Premier League, onde ocupa o quarto lugar.

Ele lamentou o ataque insípido do Tottenham contra o Milan e a eliminação, deixando o clube sem nada para jogar nesta temporada, exceto garantir uma colocação entre os quatro primeiros.

"Essa temporada, desculpe a palavra, está sendo uma merda", disse Richarlison, acrescentando que seu foco agora é entrar no time titular quando o Tottenham receber o Nottingham Forest no sábado (11).

* Reportagem de Rohith Nair em Bengaluru (Índia) , em parceria com João Manuel Mauricio em Gdansk (Polônia)

