Tênis: Novak Djokovic desiste da disputa do torneio de Indian Wells

Novak Djokovic retirou-se formalmente da chave do torneio de Indian Wells, disseram os organizadores no último domingo (5), uma indicação de que o pedido do número um do mundo para uma isenção de vacinação contra o novo coronavírus (covid-19) para entrar nos Estados Unidos pode ter fracassado.

O sérvio, que é um dos atletas de maior destaque não vacinados contra o vírus, solicitou ao Governo dos EUA no mês passado uma permissão especial para participar dos eventos Masters de Indian Wells e Miami.

“O número um do mundo, Novak Djokovic, retirou-se do BNP Paribas Open 2023. Com sua desistência, Nikoloz Basilashvili entra na chave”, disseram os organizadores do torneio em um comunicado na noite de domingo.

World No.1 Novak Djokovic has withdrawn from the 2023 BNP Paribas Open.



With his withdrawal, Nikoloz Basilashvili moves into the field.#TennisParadise pic.twitter.com/wUcBn5upc7 — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 6, 2023

Atualmente, os EUA proíbem a entrada de estrangeiros não vacinados no país, uma política que deve ser suspensa quando o Governo encerrar sua declaração de emergência para covid-19 em 11 de maio.

Djokovic não compete nos torneios consecutivos do ATP Masters em Indian Wells e Miami, dois dos maiores torneios do calendário da ATP e conhecidos como “Sunshine Double”, desde 2019.

Ninguém da equipe de Djokovic estava imediatamente disponível para comentar a desistência.

Na última sexta-feira (3), os senadores da Flórida Rick Scott e Marco Rubio escreveram uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, instando-o a conceder liberação ao tenista.

O diretor do torneio de Indian Wells, Tommy Haas, a Associação de Tênis dos Estados Unidos e o US Open estavam entre os que também esperavam que o 22 vezes campeão de Grand Slams pudesse entrar no país.

