Uefa reembolsará torcedores do Liverpool por caos na final em Paris

A Uefa anunciou nesta terça-feira (7) que reembolsará torcedores do Liverpool que compareceram à final da Liga dos Campeões do ano passado em Paris, depois que um relatório independente disse que o órgão regulador do futebol europeu foi responsável pelo caos do lado de fora do estádio.

A final foi adiada por 36 minutos após milhares de torcedores do Liverpool não conseguirem entrar no Stade de France para a partida de 28 de maio, vencida pelo Real Madrid por 1 a 0.

A polícia francesa foi filmada usando gás lacrimogêneo contra torcedores, incluindo mulheres e crianças. Embora a Uefa inicialmente tenha culpado os torcedores do clube inglês pelo caos, a entidade depois se desculpou após a divulgação de uma análise independente.

"Levamos em consideração um grande número de opiniões expressas tanto publicamente quanto em particular e acreditamos que criamos um esquema abrangente e justo", disse o secretário-geral da Uefa, Theodore Theodoridis, em comunicado. “Reconhecemos as experiências negativas daqueles torcedores no dia e com este esquema reembolsaremos os torcedores que compraram ingressos e que foram os mais afetados pelas dificuldades de acesso ao estádio.”

A Uefa disse que os reembolsos estarão disponíveis para todos os torcedores com ingressos para os portões A, B, C, X, Y e Z, onde "as circunstâncias mais difíceis foram relatadas". Os torcedores do Liverpool tiveram 19.618 ingressos alocados para a final.

