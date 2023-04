Vôlei de praia: Evandro e Arthur são campeões em fase do mundial no RJ

O vôlei de praia brasileiro teve um domingo (16) especial com medalhas de ouro, prata e bronze no Challenge Saquarema (RJ), etapa do circuito mundial. Formada no início do ano, a dupla Evandro e Arthur Lanci foi campeã ao derrotar os norte-americanos Budinger e Evan na final, por 2 sets a 1 (21/18, 21/12 e 15/13).

No feminino, teve dobradinha brasileira no pódio: Tainá e Victória faturaram a prata, após serem superadas na final pela italianas Menegatti e Gottardi, por 2 sets a 1 (21/18, 25/23 e 15/11). E medalha de bronze ficou com Andressa e Vitória que levaram a melhor sobre a dupla Paulikiene e Raupelyte, da Lituânia, com vitória de virada por 2 sets a 1 (19-21, 21-12 e 15-9).

A próxima etapa do Mundial ocorrerá em Uberlândia (MG), o Beach Pro Tour, com as melhores duplas de vôlei de praia do mundo, de 26 a 30 de abril. Será a última competição do circuito no Brasil, No último domingo (10), na etapa realizada em Itapema (SC), o Brasil foi ouro com a dupla André Stein e George, e prata com Bárbara Seixas e Carol Solberg.

Ciclo olímpico para Paris 2024

Na busca por vaga nos Jogos de Paris, quem soma mais medalhas no circuito mundial de vôlei de praia tem mais chances de encaminhar a classificação à Olimpíada. No entanto, cabe à Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) a indicação de quais duplas irão representar o país na competição. .

Outra forma de garantir a classificação é pelo ranking mundial. Irão à Paris 2024 as 17 duplas mais bem ranqueadas no período de 1º de janeiro deste ano a 10 de junho de 2024.