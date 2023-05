Brasileiro Feminino: Fla tenta retomar liderança diante do São Paulo

O Flamengo recebe o São Paulo, a partir das 20h (horário de Brasília) desta segunda-feira (15) no estádio Luso Brasileiro, com o objetivo de retomar a liderança da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. Caso a equipe comandada por Luís Andrade triunfe, alcançará a 10ª vitória consecutiva na competição.

O Timão vence mais um clássico e volta para a liderança! Jheniffer marcou o único gol do jogo! pic.twitter.com/1wXvOavB93 — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) May 14, 2023

Quem passou a ocupar a ponta da classificação foi o Corinthians, que superou o Santos por 1 a 0 no Parque São Jorge no último domingo (14). Este triunfo deixou as Brabas do Timão com 28 pontos, um a mais do que o Rubro-Negro.

O gol do Corinthians saiu no primeiro lance da etapa final. Após boa troca de passes e uma indefinição da zaga santista, Jheniffer se antecipou e definiu o placar. Após ter sua série de quatro vitórias interrompida, o Santos caiu para a 6ª colocação com 20 pontos.

Em outro duelo importante na parte de cima da tabela, a Ferroviária fez 2 a 0 no Real Brasília também no domingo. Na arena Fonte Luminosa, as Guerreiras Grenás se recuperaram das derrotas para o Flamengo, pelo Brasileiro, e para o Corinthians, pelo Campeonato Paulista. Os gols foram da artilheira Laryh e de Lelê. O time do interior paulista chegou aos 27 pontos, assumiu provisoriamente a vice-liderança do torneio e garantiu a vaga às quartas de final do torneio, assim como Corinthians e Flamengo.

Vitória da Ferrinha! Laryh e Lelê marcaram e garantiram três importantes pontos para as @guerreirasgrena em casa! pic.twitter.com/oHfQkjP03L — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) May 14, 2023

Outros resultados:

Ceará 1 x 2 Avaí

Atlético-MG 0 x 2 Internacional

Palmeiras 3 x 2 Cruzeiro