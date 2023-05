Ciclismo paralímpico: Chaman fatura bronze, o 2º do país na Bélgica

O medalhista paralímpico Lauro Chaman faturou o segundo bronze do Brasil na etapa da Bélgica da Copa do Mundo, na cidade de Ostend e, de quebra, assumiu a liderança do ranking mundial, ficando mais próximo da vaga para os Jogos de Paris 2024. O paulista de 36 anos completou a prova de contrarrelógio (percurso de 31,5 quilômetros) em 38min21s762. Charman compete na classe MC5 (atletas com comprometimentos físico-motores ou amputados). O vencedor da prova foi o francês Dorlan Foulon (38min09s395) e a prata ficou com o atleta dos Países Baixos Daniel Abraham Gebru (38min19s172). Na quinta (4), Gilmara do Rósario (classe WH2) foi a primeira atleta do país a subir ao pódio em Ostend.

O brasileiro já soma uma prata e um bronze paralímpicos na carreira, conquistados na Rio 2016. Neste sábado (7), Chaman disputa ainda a prova de resistência em Ostend, com chances reais de se distanciar ainda mais no topo do ranking, caso complete a prova entre os três primeiros colocados. Ele lidera a lista com 157 pontos, 37 a frente do segundo colocado, o argelino Zenedine Merabet. O francês Kevin Le Cunff ocupa a terceira posição com 112 pontos.

Lauro Chaman vem colecionando pódios na atual temporada. Foi ouro no contrarrelógio e prata na prova de resistência na etapa italiana da Copa do Mundo, em Maniago. No último sábado (29) , o brasileiro foi campeão da prova de resistência de 80 km em Ronde in Vlaanderen (Bélgica).

Rumo aos Jogos de Paris 2024

O Brasil já tem garantida duas vagas (uma masculina e outra feminina) nos Jogos de Paris, definidas pela União Ciclística Internacional (UCI), no fechamento do ranking de nações 2022. Mas a presença do país pode ser ampliada com a segunda alocação de vagas: a do ranking mundial paralímpico, cujos pontos começaram a ser somados este ano com as três etapas da Copa do Mundo. A contagem incluirá ainda o Mundial de paraciclismo de pista e estrada de Glasgow (de 5 a 13 de agosto deste ano) e com o Campeonato Mundial de pista de 2024, no Rio de Janeiro.

As etapas da Copa do Mundo são as que mais valem na totalização do ranking mundial – 60 pontos para os vencedores -, ficando atrás apenas do Mundial (120 pontos).