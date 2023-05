Com direito a Fla-Flu, oitavas da Copa do Brasil são definidas

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou um sorteio, na tarde desta terça-feira (2), para definir os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Entre os encontros definidos o que mais chama a atenção é o clássico entre Flamengo e Fluminense, as duas equipes que decidiram a última edição do Campeonato Carioca.

O atual campeão brasileiro Palmeiras terá pela frente o Fortaleza, já o Atlético-MG medirá forças com o Corinthians. O Sport, única equipe da Série B que ainda está viva na competição, terá o São Paulo como adversário.

O Cruzeiro, maior campeão da história da Copa do Brasil (com seis conquistas), pega justamente o segundo maior vencedor do certame, o Grêmio (cinco vitórias). O Botafogo, atual líder do Brasileiro, enfrenta o Athletico-PR.

Completam as oitavas de final da Copa do Brasil: América-MG x Internacional e Santos x Bahia. Os 16 clubes classificados disputam o prêmio de R$ 4,3 milhões para quem se garantir nas quartas de final. Os jogos das oitavas serão disputados nos dias 17 e 31 de maio.