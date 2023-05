Embalado após golear River, Fluminense pega o Vasco no Maracanã

Embalado após golear o River Plate (Argentina), o Fluminense disputa clássico com o Vasco, a partir das 21h (horário de Brasília) deste sábado (6), para tentar se reaproximar da liderança do Campeonato Brasileiro. A Rádio Nacional transmite o jogão de bola ao vivo.

Ocupando a 5ª posição da classificação com seis pontos, o Tricolor das Laranjeiras pode até mesmo igualar a pontuação do líder Botafogo em caso de vitória. Para isto, terá que deixar de lado a derrota de 4 a 2 para o Fortaleza na última rodada do Brasileiro, quando atuou com uma formação alternativa, e tentar manter o nível de atuação apresentado no triunfo de 5 a 1 diante do River, na última terça (2), pela Copa Libertadores.

A expectativa é que neste sábado o técnico Fernando Diniz coloque em campo o que tem de melhor. Porém, um problema certo é a ausência do atacante Keno, que sofreu uma lesão na coxa esquerda. Com isso o Tricolor deve enfrentar o Vasco com: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Alexsander, Lima (John Kennedy) e Ganso; Arias e Cano.

Com passagem pelo Vasco, o centroavante argentino é a grande esperança de gols do Fluminense. Vivendo uma fase especial, Cano é o jogador em atividade no Brasil com mais gols marcados em 2023, com 23 gols em 21 partidas após o hat-trick contra os Millonarios.

Diante deste panorama os torcedores tricolores estão animados e confiantes em mais uma vitória, o que aumenta a possibilidade de o clássico ser disputado com o Maracanã com lotação máxima.

Já o Vasco chega ao confronto tentando se recuperar de derrota de 1 a 0 para o Bahia na última rodada da competição, na segunda-feira (1) em pleno estádio de São Januário. Já eliminado da Copa do Brasil, o Cruzmaltino foca todas as suas atenções no Brasileiro, onde tem uma vitória, um empate e uma derrota em três jogos.

👊💪⚽️💢



Vasco finalizou na tarde desta sexta-feira, no CT Moacyr Barbosa, sua preparação para o clássico contra o Fluminense.



📸: Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/17kuTc2uLS — Vasco da Gama (@VascodaGama) May 5, 2023

Porém, o volante Jair afirmou, em entrevista coletiva concedida na última quinta-feira (4), que não vê um favorito no clássico: “O Brasileiro é muito equilibrado e não tem favorito. Todos falavam que perderíamos para o Atlético em Minas. Muitas pessoas da imprensa podem afirmar que o Fluminense é o favorito nesse clássico. Respeitamos a equipe deles, mas vamos confiantes para o clássico e faremos de tudo para sairmos com a vitória”.

O técnico Maurício Barbieri não tem problemas para escalar sua equipe, e deve mandar a campo a seguinte formação: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Robson, Léo e Lucas Piton; Rodrigo, Jair e Andrey; Gabriel Pec, Alex Teixeira e Pedro Raul.

Jair projeta clássico com o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro



➡ https://t.co/zaeLIksTeN



📸: Daniel Ramalho | #VascoDaGama pic.twitter.com/hvbhApaOwr — Vasco da Gama (@VascodaGama) May 4, 2023

Nos últimos confrontos o Tricolor tem levado a melhor, com sete jogos de invencibilidade contra o rival (quatro vitórias e três empates). A última vitória do Vasco sobre o Fluminense foi há quase quatro anos, no dia 20 de julho de 2019.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Fluminense e Vasco com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rafael Monteiro e plantão de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui:

* Colaboração de Pedro Dabés (estagiário) sob supervisão de Paulo Garritano.