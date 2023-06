Goiás conquista título da Copa Verde pela primeira vez na história

O Goiás conquistou pela primeira vez na história o título da Copa Verde após derrotar o Paysandu por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (31) no estádio da Serrinha, em Goiânia. O Esmeraldino garantiu o troféu do torneio que reúne clubes das regiões Norte e Centro-Oeste e do Espírito Santo porque na ida, no Mangueirão, em Belém, também venceu por 2 a 0. A partida foi transmitida ao vivo pela TV Brasil, em parceria com a TV Cultura do Pará.

Com este título o Goiás assegurou vaga direta à terceira fase da Copa do Brasil de 2024. Além disso, o Esmeraldino encerrou um jejum de cinco anos, pois seu último caneco tinha sido o do Campeonato Goiano de 2018.

Apoiado por mais de 11 mil torcedores, que lotaram a Serrinha, o Goiás não deu muitas oportunidades ao Paysandu. A equipe da casa abriu o placar cedo, logo aos 6 minutos. Após o juiz marcar, com auxílio do VAR (árbitro de vídeo), pênalti de Naylhor em cima de Maguinho, Vinicius cobrou com categoria para superar o goleiro Gabriel Bernard.

Em desvantagem no marcador o Papão passou a se arrisca mais no ataque, e ficou muito perto do empate aos 22 minutos, quando João Vieira cruzou para finalização de Fernando Gabriel, que foi defendida pelo goleiro Tadeu. Mas o Esmeraldino era mais eficiente. E, aos 38, a equipe da casa ampliou para 2 a 0 em novo gol de pênalti, desta vez em cobrança de Matheus Peixoto.

Após o intervalo o Paysandu ainda descontou com gol de Bruno Alves aos 8 minutos, mas o triunfo final foi mesmo do Goiás.

Após a conquista, o técnico do Goiás, Emerson Ávila, comemorou a conquista em entrevista à equipe de reportagem da TV Cultura do Pará: “Título importante. Não fizemos nosso melhor jogo, pois já atuamos melhor, mas deu para o gasto, deu para vencer”.