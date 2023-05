Wanderley Pereira fatura prata no Mundial de boxe

O brasileiro Wanderley Pereira conquistou a medalha de prata no Campeonato Mundial de boxe masculino. Em final disputada na manhã deste sábado (13) em Tashkent (Uzbequistão), o pugilista baiano de 22 anos foi superado pelo cubano Yonelis Hernández na decisão da categoria até 75 kg.

É PRAAAAAAAAATA! 🥈🥊🇧🇷



Wanderley Pereira (75kg) é vice-campeão mundial de boxe, em Tashkent 🇺🇿



O pugilista faz campanha espetacular e só para na final contra Yoenlis Hernández 🇨🇺



Que baaaaaita conquista do Holyfield! 💪🏿



📸@IBA_Boxing pic.twitter.com/BaJcshblZZ — Time Brasil (@timebrasil) May 13, 2023

A decisão dos cinco árbitros foi favorável ao rival do representante verde e amarelo de forma unânime nos três assaltos. Além da prata, o Brasil finalizou o torneio com o bronze de Wanderson Oliveira na categoria até 71 kg.

Desta forma, o Brasil igualou sua melhor campanha em Mundias, com duas medalhas. Em 2011, Everton Lopes foi campeão, enquanto Esquiva Falcão levou a medalha de bronze. Everton repetiu o pódio em 2013, com um bronze, com Robson Conceição sendo vice-campeão no mesmo ano.