Definidas as quartas do Brasileiro Feminino com São Paulo e Cruzeiro

São Paulo e Cruzeiro garantiram as duas vagas nas quartas de final da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. Nesta segunda-feira (12), na 15ª rodada, última da Primeira Fase, o São Paulo goleou o Grêmio (3 a 0) fora de casa, somou 25 pontos e avançou na sétima posição. Abaixo ficou o Cruzeiro, com 22 pontos, após empate em 1 a 1 com o Real Brasília, no Distrito Federal.

O último rebaixado, também definido hoje, foi o Bahia, goleado pelo Corinthians (5 a1), em Salvador. A equipe encerrou sua participação em 13º lugar, com 13 pontos.

Os dois últimos clubes classificados se juntam a Corinthians, Palmeiras, Ferroviária, Santos, Flamengo e Internacional. No chaveamento, por ter avançado na última posição do G8, o Cruzeiro medirá forças com o Corinthians, líder da Primeira Fase. Os demais duelos serão Flamengo x Santos, São Paulo x Palmeiras, e Internacional x Ferroviária.

Na fase de quartas, os jogos serão de ida e volta. De acordo como o regulamento, o time mais bem classificado tem a vantagem de disputar a última partida em casa. Ao final, se houver empate no placar agregado, a definição da vaga nas semifinais será nos pênaltis.

A última rodada da competição também ficou marcada pela desistência do Real Ariquemes em entrar em campo contra o Santos, como protesto pelo atraso no pagamento de salários. A derrota por W.O.- placar de 3 a 0 para o Santos - não alterou a classificação do Real, que já estava rebaixado à Série A2 (segunda divisão): terminou na 15ª posição, com nove pontos. Os demais rebaixados foram Athletico-PR (14º), com 10 pontos, e Ceará (16º), último da zona de rebaixamento, com apenas um pontos.