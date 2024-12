Após revés, Minas e Praia Clube vencem no Mundial de Clubes Feminino

Depois de tropeçarem na estreia, os times brasileiros Minas e Praia Clube venceram nesta quarta-feira (18) os jogos da segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes de vôlei feminino, disputado no Huanglong Sports Center, em Hangzhou (China). Primeira a entrar em quadra, a equipe do Minas ganhou do Zamaek Sporting Club (Egito), campeão africano, por 3 sets a 0 (25/17, 25/21 e 25/14), em partida do Grupo A, que inclui também o Tianjin (China) e Vero Volley Milano (Itália). Na sequência, o conterrâneo Praia Clube, time de Uberlândia (MG), derrotou o atual campeão asiático Red Rockets (Japão) pelo mesmo placar, com parciais de 25/17, 25/23 e 25/16, em jogo do Grupo B (que tem o italiano Conegliano e o vietnamita Ninh Binh).

CLUB WORLD CHAMPS: PRAIA CLUBE 🇧🇷 3-0 🇯🇵 RED ROCKETS



With an outstanding performance from outside hitter Sofya Kuznetsova, who scored 23 points, Praia Clube swept past the Red Rockets in straight sets. The Brazilian team now faces winless Ninh Binh 🇻🇳 in the final round of pool… pic.twitter.com/2zSESqC7cY — Volleyball World (@volleyballworld) December 18, 2024

O Praia Clube pode carimbar a classificação à semifinal na madrugada desta quinta (18), se vencer o Ninh Binh (Vietnã), que também sofreu revés na estreia e segue zerado na tabela. O jogo terá início às 4h (horário de Brasília). Apenas os dois primeiros colocados em cada chave avançam no torneio. Após o triunfo de hoje (18), o time de Uberlândia somou os primeiro três pontos, já que perdera a primeira rodada para o Conegliano (3 sets a 0), atual líder do Mundial, com seis pontos. Com a classificação encaminhada, o time italiano, duas vezes campeão do Mundial de Clubes ( enfrenta o bicampeão japonês Red Rockets, na sexta (20), encerrando a fase de grupos.

Já o Minas enfrenta uma situação mais complicada para avançar no torneio. Com os três pontos, o time de Belo Horizonte está empatado na segunda posição do Grupo A com o Vero Volley Milano, para quem perdeu na estreia, por 3 sets a 0.. A equipe brasileira terá pela frente o chinês Tianjin, que lidera a chave, na próxima sexta (20), às 8h30. Antes, na quinta (19), o Vero Volley Milano encerra a fase de grupos contra o Zamalek, que ainda não pontuou na competição.

O Mundial de Clubes reúne os clubes campeões e vice-campeões continentais em 2024. Os maiores campeões do torneio são os clubes turcos VakifBank (quatro títulos) e o Eczacıbaşı (três), ambos ausentes nesta edição. O últimos dos três títulos do Brasil no Mundial foi conquistado em 2012 pelo Osasco.

Programação

GRUPO A

quinta-feira (19) - 8h30 - Vero Volley Milano (Itália) x Zamalek Sporting Club (Egito)

sexta (20) - 8h30: Tianjin (China) x Minas

GRUPO B

quinta (19) - 4h - Ninh Binh (Vietnã) x Praia Clube

sexta (20) - 4h - Conegliano (Itália) x Red Rockets (Japão)

SEMIFINAIS - sábado (21)

4h - semifinal 1 (1º A x 2º B)

8h30 - semifinal 2 (1º B x 2º A)

FINAL E DISPUTA DE BRONZE - domingo (22)

4h - partida valendo bronze

8h30 - decisão do título