Libertadores: Fluminense encara Sporting Cristal por vaga nas oitavas

Líder do Grupo D, o Fluminense entra em campo às 21h (horário de Brasília) no Maracanã dependendo apenas de um empate contra o Sporting Cristal (Peru) para avançar às oitavas de final da Copa Libertadores da América. Trata-se da última rodada da fase de grupos e não há favoritos. O adversário peruano, terceiro colocado com sete pontos, precisa vencer para seguir sonhando com a classificação. Isto porque o vice-líder River Plate (Argentina), com os mesmo sete pontos, também luta pela vaga nas oitavas, jogando no mesmo horário contra o The Strongest (Bolívia), em Buenos Aires. O confronto Flu x Sporting no Rio de Janeiro terá transmissão ao vivo da Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes. comentários de Bruno Mendes e Waldir Luiz, e plantão de notívias com Rodrigo Campos.

🔥🏆 Que rodada! O Grupo D é o único com a disputa totalmente aberta para os 4⃣ clubes que sonham com as oitavas da CONMEBOL #Libertadores.



🇧🇷🆚🇵🇪 @FluminenseFC @ClubSCristal



🇦🇷🆚🇧🇴 @RiverPlate @ClubStrongest



🤔 Quem passa? pic.twitter.com/c28UsG2vsZ — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) June 25, 2023

No topo chave D, com nove pontos, o Fluminense busca uma classificação tranquila e sem sustos, mas terá diante de si um rival dificílimo, que está invicto há 12 partidas. A equipe carioca treinada por Fernando Diniz não vem de bons resultados (nas últimas dez partidas só venceu duas) e joga a vida na competição,

No último sábado (24), o Tricolor venceu de virada (2 a 1) o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. O time fez uma partida de superação, com um jogador a menos em campo, pois o zagueiro Nino fora expulso ainda no primeiro tempo. O clima parece ter melhorado pós-jogo e a torcida promete fazer uma linda festa esta noite: mais de 50 mil ingressos já havia sido vendidos na véspera do duelo. Mas, em caso de uma derrota, o Fluminense ainda pode assegurar a vaga se o River Plate não vencer o The Strongest (BOL) na outra partida do grupo..

O time peruano chega com moral ao Maracanã, com o histórico de oito vitórias e oito empates nos últimos 12 jogos. A última derrota dos peruanos foi há mais de dois meses, no dia 24 de abril, quando a equipe perdeu para o Universitario por 2 a 0, pelo Campeonato Peruano. O técnico brasileiro Tiago Nunes, com passagens por Corinthians e Athletico-PR, é quem comanda a equipe. Nunes é o responsável pelo retorno do Sporting Cristal às oitavas de final após hiato de 20 anos.

Fluminense e Sporting Cristal buscam um título inédito na Libertadores. Ambos já foram vice-campeões: o time peruano em 1997 e o brasileiro em 2008.

* Colaboração de Pedro Dabés (estagiário) sob supervisão de Paulo Garritano.