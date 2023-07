Brasileiro: Grêmio vence com gol de estreante para assumir 2ª posição

Em Porto Alegre, o Grêmio derrotou o Atlético-MG por 1 a 0, na noite deste sábado (22), para assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série A. Com o triunfo em casa, o Tricolor chegou aos 29 pontos, dez a menos do que o líder Botafogo, que enfrenta o Santos no próximo domingo (23) na Vila Belmiro a partir das 16h (horário de Brasília).

Final de jogo: #Grêmio 1x0 Atlético-MG

Nos embalos de sábado à noite, vencemos a equipe do Atlético-MG aqui na Arena e somos os vice-líderes do #Brasileirão2023 com um jogo a menos. Nosso próximo jogo será quarta-feira, em busca do hexa da #CopaDoBrasil2023 🇪🇪 #GRExCAM pic.twitter.com/6G75gaj9nE — Grêmio FBPA (@Gremio) July 23, 2023

O triunfo da equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho foi garantido graças ao oportunismo do volante Ronald, de 20 anos e que fazia sua estreia na equipe profissional do Grêmio. Aos 10 minutos do primeiro tempo Cristaldo cobrou escanteio e o jovem conferiu de cabeça.

Empate no Maracanã

A terceira posição da classificação é ocupada pelo Flamengo, que, mesmo jogando no estádio do Maracanã, ficou no 1 a 1 com o América-MG. Este resultado deixou o Rubro-Negro com 28 pontos, já o Coelho, com 10 pontos, subiu para a vice-lanterna, deixando o Vasco na última posição.

Fim de jogo no Maracanã. O Flamengo fica no empate em 1 a 1 com o América-MG, pelo Brasileirão. #CRF



📸 Marcelo Cortes / CRF pic.twitter.com/45N9Y9xwPK — Flamengo (@Flamengo) July 22, 2023

Apesar de começar o confronto com um quarteto ofensivo que marcou época (formado por Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa), o Flamengo viu o América-MG abrir o placar aos 38 minutos do segundo tempo. Em jogada de contra-ataque, Juninho cruzou para a área, Ayrton Lucas afastou mal e Felipe Azevedo aproveitou para bater de primeira para marcar. Porém, já aos 49, Victor Hugo marcou de cabeça para dar números finais ao placar.

Vitória do Verdão

Quem retomou o caminho das vitórias nesta rodada foi o Palmeiras. Após duas derrotas e três empates consecutivos no Brasileiro, o Verdão bateu o Fortaleza por 3 a 1 no Allianz Parque. Os três pontos garantiram a quarta posição à equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira.

NOITE ALVIVERDE E TRÊS PONTOS EM CASA! 💚🤍



🏆 Palmeiras 3x1 Fortaleza

⚽ Richard Ríos, Raphael Veiga e Breno Lopes#AvantiPalestra #PALxFOR#JuntosNoBrasileirão pic.twitter.com/a5btTYzv4H — SE Palmeiras (@Palmeiras) July 22, 2023

O triunfo do Palmeiras foi construído com gols de Richard Ríos, Raphael Veiga e Breno Lopes, enquanto Lucero marcou para o Leão, que ficou em 9º com 23 pontos.

Outros resultados:

Bahia 0 x 0 Corinthians

Cuiabá 2 x 1 São Paulo