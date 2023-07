Ceilândia-DF x União Rondonópolis-MT vale classificação na Série D

Vice-líder do Grupo 5 da Série D do Campeonato Brasieiro, o Ceilândia-DF recebe e o quinto colocado União Rondonópolis-MT na tarde deste domingo (16) de olho na classificação para a segunda etapa (mata-mata) da competição. O jogo é válido pela 13ª rodada, a penúltima da fase de grupos. Com 24 pontos, o time da casa depende apenas de um empate para assegurar presença no mata-mata. Já o visitante, em quinto lugar, com 20, só pensa na vitória para ingressar na zona de classificação (G4). A bola rola a partir das 15h30 (horário de Brasília) no Estádio Abadião, em Ceilândia (DF). A partida será transmitida ao vivo na TV Brasil.

O Ceilândia está invicto na competição: são seis vitórias e seis empates. Dono do segundo melhor ataque, o Gato Preto marcou 25 gols e só sofreu quatro. Na última rodada fora de casa o Ceilândia aplicou 7 a 0 no Real Ariquemes-RO (7 a 0). O técnico Adelson de Almeida já terá a disposição o atacante atacante Barcos, novo reforço do Gato Preto, já regularizado na CBF.

O time mato-grossense busca mais três pontos para seguir lutando pela classificação na última rodada, no próximo fim de semana. Além do União-MT, outras duas equipes (Anápolis e Brasiliense) lutam pela vaga no G4. O time comandado pelo técnico Odil Soares soma 14 gols marcados, e sete sofridos. Para o jogo desta tarde, o treinador não poderá contar com os zagueiros Bruno Maia e Barão, que cumprem suspensão.

As equipes já se enfrentaram nesta edição da Série D, mas o jogo não saiu do 0 a 0 no estádio Luthero Lopes, em Mato Grosso.

* Colaboração de Pedro Dabés (estagiário) sob supervisão de Paulo Garritano.