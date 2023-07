Copa do Brasil: Fla bate Grêmio em Porto Alegre e fica perto da final

O Flamengo ficou muito próximo da classificação para a final da Copa do Brasil após derrotar o Grêmio por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (26) em Porto Alegre, na partida de ida das semifinais da competição. A Rádio Nacional transmitiu o confronto ao vivo.

Após este resultado, o Rubro-Negro chega à final da competição até mesmo com uma derrota de um gol de diferença na partida de volta, marcada para ser disputada a partir das 21h30 (horário de Brasília) do dia 16 de agosto no estádio do Maracanã. Ao Grêmio cabe vencer por dois de diferença para levar para os pênaltis ou por três para garantir a vaga nos 90 minutos.

Contando com a presença do uruguaio Luis Suárez, o Tricolor começou a partida com uma marcação agressiva na frente, forçando a defesa do Rubro-Negro ao erro, e foi assim que os donos da casa tiveram a primeira oportunidade clara de marcar da partida, aos 12 minutos, quando Villasanti aproveitou falha adversária para ficar com a bola e finalizar para defesa parcial de Matheus Cunha. Suárez ficou com o rebote e bateu por cima.

Mas o Flamengo foi mais eficiente e abriu o placar aos 33 minutos, quando Wesley puxou contra-ataque rápido pela direita e virou na esquerda para Bruno Henrique, que, de primeira, cruzou rasteiro para Gabriel Barbosa, dentro da pequena área, apenas escorar para superar o goleiro Gabriel Grando.

Aos 39 minutos o Rubro-Negro teve a oportunidade de ampliar em cobrança de pênalti de Gabriel Barbosa, mas o goleiro Gabriel Grando brilhou e defendeu. Este lance até deu um novo ânimo para o Grêmio, mas a situação dos donos da casa ficou mais complicada aos 14 minutos da etapa final, quando o zagueiro Kannemann acabou sendo expulso, por acúmulo de cartões amarelos, após falta dura em Everton Ribeiro. O defensor já havia recebido uma punição após entrada em Gabriel Barbosa minutos antes.

Com um a mais, o Flamengo não demorou a chegar ao segundo. Aos 23, Arrascaeta encontrou Thiago Maia na área, que bateu cruzado para superar Gabriel Grando. A equipe comandada pelo técnico argentino Jorge Sampaoli até teve oportunidades de ampliar sua vantagem, mas o placar permaneceu sem novas alterações até o apito final.

Renato Augusto decisivo

Na outra semifinal da Copa do Brasil, o Corinthians contou com o brilho do veterano Renato Augusto para superar o São Paulo por 2 a 1, na noite da última terça-feira (25) em Itaquera. Com o triunfo em casa, o Timão joga pelo empate no Morumbi, a partir das 19h30 (horário de Brasília) do dia 16 de agosto. Já o Tricolor precisa vencer com ao menos dois gols de vantagem para avançar nos 90 minutos. Triunfo por um tento de diferença da equipe de Dorival Júnior leva a decisão para a disputa de pênaltis.

Com a bola rolando, o São Paulo teve mais posse de bola, mas as oportunidades de gol foram muito poucas de lado a lado no primeiro tempo. Na etapa final o Corinthians começou com maior objetividade e abriu o placar, logo aos 2 minutos, com Renato Augusto, com um chute colocado da entrada da área.

Mas o Tricolor não demorou a empatar. Aos 9 minutos Gil falhou e permitiu o domínio de Juan, que encontrou Luciano, que finalizou de esquerda para superar o goleiro Cássio. Porém, aos 35 Renato Augusto voltou a ser decisivo. Murillo lançou para o meio-campista, que, após falha do lateral Caio Paulista, teve liberdade para dominar dentro da área e bater forte de bico para superar o goleiro Rafael.