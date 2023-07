Liga das Nações: Brasil é superado pela Polônia por 3 sets a 1

O Brasil foi derrotado pela Polônia, por 3 sets a 1 (parciais de 23/25, 25/22, 21/25 e 21/25), nesta sexta-feira (7), em seu penúltimo compromisso da terceira etapa da Liga das Nações de vôlei masculino, que está sendo disputada em Pasay City (Filipinas). Porém, mesmo com o revés, a equipe brasileira já tem vaga garantida na fase final da competição.

Diante dos poloneses, o maior pontuador da equipe comandada pelo técnico Renan Dal Zotto foi o oposto Alan, com 17 pontos. Do lado adversário, o destaque foi o ponteiro León, com 22 pontos.

“Brasil e Polônia é sempre um jogo tenso, decidido lá em cima, ponto a ponto. Nos momentos importantes, o saque deles fez a diferença e sofremos um pouco nos contra-ataques, ficamos percentualmente um pouco abaixo do que estamos habituados. É uma competição tão intensa que é difícil ficar pensando no jogo que passou, com menos de 24 horas para preparar o próximo jogo. Agora vamos focar no jogo contra a China, pois é importante encerrar essa fase com vitória”, declarou Dal Zotto

O último compromisso do Brasil na fase de classificação da Liga das Nações é contra a China, em partida disputada na madrugada de sexta-feira para sábado, a partir das 0h (horário de Brasília).