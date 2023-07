Brasil sobra diante da Holanda e chega a 7 triunfos na Liga das Nações

A seleção brasileira masculina de vôlei sobrou em quadra diante da Holanda na madrugada desta quinta-feira (6) aplicar 3 sets a 0 ( 25/21, 25/15 e 25/20) e chegar à sétima vitória em 10 jogos disputados na Liga das Nações. A vitória convincente em Passay City (Filipinas) sinaliza que a equipe comandada pelo técnico Renan Dal Zotto deixou para trás o revés sofrido na última terça (4) contra a Itália. Atual terceiro colocado na classificação geral, o Brasil volta a jogar à 0h (horário de Brasília) desta sexta (7) contra a Polônia (6ª). A seleção brasileira busca o bicampeonato na competição - o primeiro título foi conquistado em 2021.

Os maiores pontuadores brasileiros foram o central Lucão, que anotou 10 pontos - seis deles bloqueio e o restante no ataque – e o ponteiro Honorato, que também acertou 10 bolas. Lucarelli e Alan também brilharam com nove pontos cada. Do lado holandês, os destaques foram Ter Maat (10 pontos) e Nimir (8).

“Talvez tenha sido minha melhor partida na Liga das Nações, principalmente na parte de bloqueio. Mas acho que o time todo soube sacar muito bem, o que facilitou para a gente, que está ali no meio, ter um bom deslocamento. Nossa virada de bola no primeiro set não foi tão boa, por isso foi mais equilibrado. Depois, no segundo e terceiro set, a gente voltou a virar bem a bola. Foi um jogo em que as coisas se encaixaram perfeitamente, e a gente espera amanhã poder fazer isso de novo”, disse Lucão,, de 2,09 metros de altura, em depoimento ao site da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

Na partida de hoje o técnico Renan Dal Zotto colocou em quadra Bruninho, Alan, Lucarelli, Honorato, Lucão, Judson e o líbero Maique. Entraram Fernando Cachopa, Felipe Roque, Vaccari e Adriano.

"Essa vitória era muito importante, ainda mais da maneira que foi, um jogo mais rápido, 3 a 0. Jogamos de maneira consistente o tempo todo. É um campeonato bem difícil, porque são três partidas na sequência: amanhã já a Polônia e depois de amanhã a China. Então era muito importante ter feito o jogo da maneira que fizemos” analisou Dal Zotto.

Formato da competição

A Liga das Nações reúne as 16 seleções mais bem ranqueadas pela FIVB. A primeira fase classificatória – três semanas de jogos - teve início em 6 de junho e vai até domingo (9). Nesta etapa cada equipe disputa ao todo 12 partidas (quatro por semana em sedes diferentes). Ao final, as oito mais bem posicionadas na tabela avançam às quartas de final, sendo que a Polônia já tem a classificação garantida por sediar a fase final da Liga das Nações.

Programação

Terceira rodada (fase classificatória) – Passay City (Filipinas)

07/07 (sexta-feira) - 0h - Brasil x Polônia

08/07 – (sábado) – 0h – Brasil x China

Fase eliminatória (quartas de final em diante) – Polônia

De 19 a 23 de julho