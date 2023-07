Maracanã é palco neste domingo do sexto clássico Fla-Flu da temporada

A tarde deste domingo será de clássico Fla-Flu no Maracanã pela sexta vez na temporada 2023, e a primeira pela Série A do Campeonato Brasileiro. Mandante da partida, o Tricolor é o quinto colocado e busca mais três pontos para se aproximar do topo da tabela. Já o arquirrival rubro-negro, segundo colocado com dois pontos a mais que o Flu, quer diminuir a ampla vantagem para o líder Botafogo, 13 pontos à frente. O embate às 16h (horário de Brasília), válido pela 15ª rodada do Brasileirão, terá transmissão ao vivo da Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rodrigo Ricardo, e plantão de notícias com Rodrigo Campos.

Será o primeiro encontro dos clubes, após a eliminação do Tricolor pelo Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil (2 a 0) no placar agregado. No entanto, foi o time das Laranjeiras que levou a melhor sobre o Rubro-Negro ao conquistar o título estadual em abril. as equipes duelaram na primeira fase (vitória do Flu por 2 a 1) e em jogos de ida (2 a 0 para o Fla) e volta da final (4 a 1 para o Flu).

Últimos ajustes antes do clássico ✅



📸: Marcelo Gonçalves/FFC pic.twitter.com/zYdwBMhBmR — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 15, 2023

Sem compromissos durante a semana, o Tricolor se dedicou por completo aos treinos para retomar a boa campanha do início do Brasileirão. O time vem oscilando e há dois meses não ganha duas rodadas seguidas. Já recuperado de lesão, o camisa 10 Paulo Henrique Ganso estará à disposição do técnico Fernando Diniz, assim como Arias, que já cumpriu suspensão automática. Marcelo treinou neste sábado e também poderá ser relacionado por Diniz. No entanto, o treinador terá de contornar a ausência do atacante Keno, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O Flu deve começar jogando com Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli, Lima e Ganso; Arias e Cano.

HOJE TEM MENGÃO NO BRASILEIRÃO!



Às 16h, o Mais Querido enfrenta o Fluminense, no Maracanã! Vamos com tudo em busca dos três pontos! #FLAxFLU #VamosFlamengo pic.twitter.com/uKuB6LD4WB — Flamengo (@Flamengo) July 16, 2023

Invicto há seis partidas, o Flamengo chega ao Maracanã confiante, após a classificação fora de casa para a semifinal da Copa do Brasil na última quarta (12), quando derrotou o Athletico-PR por 2 a 0. No embate desta tarde o técnico Jorge Sampaoli não poderá contar como zagueiro Fabrício Bruno e o lateral-esquerdo Ayrton Lucas, suspensos com o terceiro cartão amarelo, e nem com Pulgar (lesionado).

O Flamengo deve ir a campo com Matheus Cunha; Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, Victor Hugo (Allan), Gerson, Arrascaeta e Gabogpç e Everton Ribeiro.